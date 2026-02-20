Chiede i documenti ad un passante e viene malmenato | agente in ospedale

Un agente della polizia locale è finito in ospedale dopo aver chiesto i documenti a un passante e essere stato aggredito. L’incidente è avvenuto oggi alle 14:40 in corso del Popolo a Padova, durante un normale controllo di identità. Il passante, un uomo straniero, si è mostrato nervoso e ha reagito con violenza, colpendo il poliziotto. La polizia sta ancora cercando di capire le ragioni dell’aggressione e sta raccogliendo testimonianze.

Momenti di apprensione oggi 20 febbraio in corso del Popolo non distante dallo scalo ferroviario. Un cittadino pakistano di 21 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. In via Alessio denunciati due tunisini Pomeriggio di tensione tra la zona dello scalo ferroviario di Padova e il centro storico. Oggi alle 14,40 in corso del Popolo una pattuglia della polizia locale ha fermato un cittadino straniero per identificarlo. Quest'ultimo ha reagito in maniera spropositata aggredendo uno dei due vigili di pattuglia. Ne è nata una colluttazione al termine della quale un pakistano di 21 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.