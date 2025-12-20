Assaltano una palazzina passante affronta i ladri e viene minacciato

Durante un tentativo di furto in una palazzina, i ladri si sono introdotti nell’appartamento portando via circa 60mila euro. Un passante, intervenendo per bloccare i malviventi, è stato minacciato dagli assalitori. L’episodio si è concluso con una situazione di tensione, senza ulteriori conseguenze per l’intervento del passante.

Un tentativo di fermare i ladri si è trasformato in attimi di paura: un artigiano è stato minacciato da un malvivente, mentre i complici mettevano a segno un furto da circa 60mila euro in un appartamento.È successo giovedì pomeriggio a Tavernola, comune che della sponda Bergamasca del Lago d'Iseo.

