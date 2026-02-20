Chiara Sama vede azzurro Il ct Butini la convoca

Chiara Sama ha ricevuto la chiamata della nazionale dopo aver ottenuto ottimi risultati ai campionati regionali. La giovane nuotatrice di Ravenna si è distinta per le sue prestazioni nei 100 e 200 stile libero, facendo notare il suo talento e la crescita tecnica. Il CT Cesare Butini l’ha scelta per partecipare a un progetto di monitoraggio specifico, che coinvolge le migliori specialiste italiane. La convocazione rappresenta un passo importante nella sua carriera, che potrebbe aprirle nuove opportunità nel mondo del nuoto. Sama si prepara ora a questa sfida importante.

Grandissima soddisfazione per Chiara Sama, giovane talento del nuoto ravennate. L’atleta della Rinascita Nuoto Team Romagna è stata convocata dal Commissario Tecnico della Nazionale Cesare Butini per un progetto speciale di monitoraggio tecnico-funzionale dedicato alle specialiste dei 100 e 200 stile libero femminile. Dal 24 al 27 febbraio, al Centro Federale di Ostia, si svolgerà il primo appuntamento di un percorso tecnico-agonistico di alto livello, pensato in prospettiva ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, al quale parteciperanno le atlete più interessanti del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Chiara Sama vede azzurro. Il ct Butini la convoca Leggi anche: Buon viaggio Italnuoto! Il ct Cesare Butini a Swim Zone alla vigilia dell’Europeo in corta Leggi anche: Il sogno americano di Chiara Sama: la nuotatrice ravennate nel progetto che punta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chiara Sama della Rinascita Nuoto Team Romagna convocata al progetto federale verso Los Angeles 2028. RCM 104 - The Power Radio Station. . IL PUNTO DI CHIARA - con Chiara Calati - facebook.com facebook