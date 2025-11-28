Buon viaggio Italnuoto! Il ct Cesare Butini a Swim Zone alla vigilia dell’Europeo in corta

Un’Italia rinnovata, ricca di giovani talenti ma anche di campioni affermati, è pronta per l’ultimo grande appuntamento del nuoto 2025: gli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. Una Nazionale che unisce esperienza e futuro: da Silvia Di Pietro ad Alessandra Mao, 18 anni di differenza, fino ai fuoriclasse Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, protagonisti alle Olimpiadi. In squadra anche il campione del mondo Simone Cerasuolo e le frecce della nuova generazione, Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio, simboli di una Italia veloce, ambiziosa e profondamente rinnovata. Sono sette gli esordienti convocati, segno di un movimento in costante crescita. 🔗 Leggi su Oasport.it

