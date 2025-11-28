Buon viaggio Italnuoto! Il ct Cesare Butini a Swim Zone alla vigilia dell’Europeo in corta
Un’Italia rinnovata, ricca di giovani talenti ma anche di campioni affermati, è pronta per l’ultimo grande appuntamento del nuoto 2025: gli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. Una Nazionale che unisce esperienza e futuro: da Silvia Di Pietro ad Alessandra Mao, 18 anni di differenza, fino ai fuoriclasse Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, protagonisti alle Olimpiadi. In squadra anche il campione del mondo Simone Cerasuolo e le frecce della nuova generazione, Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio, simboli di una Italia veloce, ambiziosa e profondamente rinnovata. Sono sette gli esordienti convocati, segno di un movimento in costante crescita. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Ciao Paolo Buon viaggio, quante volte ti ho fatto dannare per trovarmi le cose, un abbraccio fin lassù, le mie più sentite Condoglianze alla Famiglia e alla Contrada della Chiocciola Camillo - facebook.com Vai su Facebook
Buon viaggio Maestro. Sei stato un gran musicista e un uomo gentile. Anche quando ti sbagliavano il nome. Claudio #PeppeVessicchio Vai su X
VIAGGIO NEL BUON LAVORO/ 7. Blundo (Rebliss): “Burnout? Oltre al welfare aziendale serve una nuova cultura” - founder di Rebliss) tra burnout e welfare aziendale, la sua ricetta per il Manifesto del Buon Lavoro Paola Blundo, co- Segnala ilsussidiario.net