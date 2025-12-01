Cyber Monday 2025 | l’intelligenza artificiale croce e delizia dei consumatori

Milano, 1° dicembre 2025 — Il Cyber Monday è il lunedì che segue il venerdì più atteso dell’anno dagli appassionati di shopping online: il Black Friday. Così, una giornata di offerte e sconti è ormai diventata anche uno dei momenti preferiti dai cybercriminali, che si stanno munendo di armi sempre più affilate. Le ultime analisi del settore indicano che l’uso dell’Intelligenza Artificiale nel cybercrime ha contribuito a un incremento stimato del 400% degli attacchi, rendendo phishing e truffe digitali fino a dieci volte più efficaci rispetto al passato. La ragione è semplice: i criminali utilizzano gli stessi schemi di sempre, ma potenziati da strumenti capaci di rendere ogni dettaglio più credibile e più difficile da riconoscere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cyber Monday 2025: l’intelligenza artificiale croce e delizia dei consumatori

