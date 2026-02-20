Chiaia sospesa per 30 giorni un’attività commerciale dopo spari durante la movida

A Chiaia, un locale è stato sospeso per 30 giorni dopo una sparatoria avvenuta durante la movida serale. La polizia ha raccolto diverse testimonianze e trovato bossoli sul posto, confermando l’episodio violento. L’autorità ha deciso di intervenire per garantire la sicurezza dei passanti e dei clienti. La decisione mira a prevenire ulteriori incidenti e mantenere la quiete nel quartiere. La sospensione riguarda un’attività commerciale frequentata spesso da giovani locali e turisti. La situazione resta sotto stretta osservazione delle forze dell’ordine.

Dopo l'esplosione di colpi d'arma da fuoco durante la movida, il Questore sospende per 30 giorni il locale per tutelare l'ordine pubblico. Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato San Ferdinando, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un esercizio commerciale in Vicoletto Belledonne a Chiaia. In particolare, nella serata dello scorso 15 febbraio, gli agenti del locale Commissariato erano intervenuti presso l'attività commerciale a seguito dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Gli operatori, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti sul posto e alle dichiarazioni di alcune persone presenti al momento dei fatti, erano riusciti a risalire all'identità dei due aggressori e a trarli in arresto.