A Napoli, il locale di Chiaia è stato sospeso per 30 giorni a causa di troppe persone presenti e della mancanza di estintori. L’intervento si inserisce in un più ampio giro di controlli sui locali pubblici, rafforzati dopo la tragedia di Crans-Montana che ha causato la morte di 40 giovani. La misura mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti nel settore.

Aumentano i controlli ai locali pubblici, anche alla luce della tragedia di Crans-Montana che è costata la vitaa 40 giovanissimi. Stop di 30 giorni per un esercizio commerciale di via Chiaia, nel cuore di Napoli. Il Questore, su proposta del Commissariato San Ferdinando, ha infatti disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Il provvedimento scaturisce dai controlli effettuati nella serata dello scorso 24 dicembre, quando gli agenti del Commissariato erano intervenuti nel locale riscontrando un illecito intrattenimento musicale. Secondo quanto accertato, la musica veniva diffusa ad alta intensità, chiaramente percepibile anche dall’esterno, in assenza dei necessari titoli autorizzativi, con una conseguente e “grave compromissione” delle condizioni di ordine e sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, sospesa per 30 giorni l’attività di noto locale a Chiaia: troppe persone e mancanza di estintori

