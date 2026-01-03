Il Questore di Avellino ha disposto la sospensione temporanea di un’attività commerciale per dieci giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., a seguito della vendita di alcolici a minori. L’operazione rientra nelle misure di controllo per garantire il rispetto delle normative sulla vendita di bevande alcoliche e tutelare la sicurezza dei giovani. La decisione evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto a pratiche irregolari nel settore commerciale.

Il Questore della provincia di Avellino ha emesso un provvedimento, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), nei confronti di un’attività commerciale presente all’interno del territorio di Avellino, notificato in data 02 gennaio 2026 dai poliziotti della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Vendeva alcol ai minori: sospesa per dieci giorni un’attività commerciale ad Avellino

