Chi ha tradito Paolo Petrecca? Dopo tutto quello che ho fatto per loro!

Paolo Petrecca ha deciso di dimettersi da direttore di RaiSport dopo appena tredici giorni, a causa di una gaffe che ha fatto il giro dei media. La vicenda è scoppiata quando è stato diffuso un video in cui il giornalista veniva ripreso mentre si scusava con i colleghi, visibilmente imbarazzato. Secondo fonti vicine all’ambiente, la crisi è stata provocata da tensioni interne e da una gestione contestata. La sua uscita segna un momento di forte tensione all’interno della redazione sportiva della Rai.

Paolo Petrecca si è dimesso da direttore di RaiSport dopo tredici giorni dalla più clamorosa figuraccia della storia recente del giornalismo italiano. E lo ha fatto postando su Instagram un passo del Vangelo. «In verità, vi dico: uno di voi mi tradirà» è la frase che Gesù dice durante l’Ultima Cena. La frase va presa sul serio. Nel senso che Petrecca così sembra dire che in Rai non si viene cacciati se si sbagliano le citazioni durante la telecronaca più importante dell’anno e si inventano nomi e cognomi di persone che in quel momento non si trovano lì. No, in Rai si viene cacciati se qualcuno ti tradisce.🔗 Leggi su Open.online

