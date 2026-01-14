Fabregas alla vigilia di Como Milan | Allegri ha dimostrato tutto quello che è da allenatore io non ho fatto niente e non c’è paragone…
Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato alla vigilia del match contro il Milan le differenze tra lui e Allegri, sottolineando il ruolo e l’esperienza del tecnico bianconero. In conferenza stampa, Fabregas ha evidenziato come Allegri abbia dimostrato le sue capacità da allenatore, mentre lui preferisce concentrarsi sulla partita e sul suo percorso. Le dichiarazioni offrono uno sguardo sulle prospettive del prossimo impegno di Serie A.
Fabregas, allenatore del Como, ha parlato alla vigilia del match contro il Milan di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni In conferenza stampa alla vigilia di Como Milan, Cesc Fabregas ha rilasciato queste dichiarazioni.
Leggi anche: Allegri alla vigilia di Como Milan: «40 punti meritati sul campo. Non sarà Fabregas contro Allegri, sul campo avversario…». Cosa ha detto
Leggi anche: Parma Como, parla Fabregas: «Sfida a Perth? Io ho detto 3 settimane fa quello che ho detto, lo confermo. Ecco il punto sugli infortunati»
