Francia chi era Quentin Deranque | l’attivista di estrema destra morto dopo un’aggressione a Lione
Quentin Deranque, giovane attivista di estrema destra, ha perso la vita dopo essere stato aggredito giovedì 12 febbraio a Lione, pochi giorni dopo aver partecipato a una conferenza. La sua morte è stata causata dalle ferite riportate durante l’attacco, avvenuto a pochi passi dal luogo dell’evento. L’aggressione ha suscitato molta attenzione nella città, dove si sono verificati anche alcuni scontri tra gruppi opposti.
Aveva 23 anni Quentin Deranque, il militante nazionalista francese aggredito giovedì 12 febbraio a margine di una conferenza a Lione dell'eurodeputata de La France Insoumise (LFI) Rima Hassan e morto due giorni dopo in ospedale. Per il pestaggio sono stati accusati alcuni membri del gruppo di estrema sinistra 'Jeune Garde Antifasciste' che erano presenti all'evento. Gli studi e il cattolicesimo integralista. La sua famiglia lo descrive come uno studente pio, modesto e laborioso, dedito ad aiutare i poveri e lontano da ogni radicalizzazione. Era il rappresentate della nuova gioventù di estrema destra e di un cattolicesimo integralista attratto dall"autodifesa'.
Quentin Deranque, il militante di estrema destra ucciso in Francia a 23 anni
Quentin Deranque, un giovane di 23 anni legato all’estrema destra, è stato ucciso in Francia durante uno scontro con sostenitori dell’estrema sinistra.
Francia, per l’omicidio dell’attivista di estrema destra Deranque il governo accusa Mélenchon
Il governo francese accusa Mélenchon per l'omicidio dell'attivista di estrema destra avvenuto a Lione il 16 febbraio 2026.
Chi era Quentin Deranque, il 23enne di estrema destra ucciso in Francia: le frequentazioni neofasciste e il volontariato in parrocchia. «Distribuiva pasti ai poveri» PARIGI - Quentin Deranque, 23 anni, si era da poco convertito al cattolicesimo tradizionalista e aveva convinto il padre a seguire lo stesso percorso.
Quentin Deranque, chi era il 23enne di estrema destra ucciso in Francia: Non era un violento, frequentava la parrocchia. Si infittisce il quadro attorno alla morte di Quentin Deranque, 23 anni, studente di matematica trovato in condizioni critiche lungo il Quai Furlichon, nel V arrondissement di Lione.
Quentin Deranque è morto in seguito a un pestaggio di gruppo. Il caso ha assunto una dimensione politica nazionale al cui centro c'è La France insoumise, il partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon
