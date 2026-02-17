Quentin Deranque, giovane attivista di estrema destra, ha perso la vita dopo essere stato aggredito giovedì 12 febbraio a Lione, pochi giorni dopo aver partecipato a una conferenza. La sua morte è stata causata dalle ferite riportate durante l’attacco, avvenuto a pochi passi dal luogo dell’evento. L’aggressione ha suscitato molta attenzione nella città, dove si sono verificati anche alcuni scontri tra gruppi opposti.

Aveva 23 anni Quentin Deranque, il militante nazionalista francese aggredito giovedì 12 febbraio a margine di una conferenza a Lione dell’eurodeputata de La France Insoumise (LFI) Rima Hassan e morto due giorni dopo in ospedale. Per il pestaggio sono stati accusati alcuni membri del gruppo di estrema sinistra ‘Jeune Garde Antifasciste’ che erano presenti all’evento. Gli studi e il cattolicesimo integralista. La sua famiglia lo descrive come uno studente pio, modesto e laborioso, dedito ad aiutare i poveri e lontano da ogni radicalizzazione. Era il rappresentate della nuova gioventù di estrema destra e di un cattolicesimo integralista attratto dall”autodifesa’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, chi era Quentin Deranque: l’attivista di estrema destra morto dopo un’aggressione a Lione

Quentin Deranque, un giovane di 23 anni legato all’estrema destra, è stato ucciso in Francia durante uno scontro con sostenitori dell’estrema sinistra.

Il governo francese accusa Mélenchon per l’omicidio dell’attivista di estrema destra avvenuto a Lione il 16 febbraio 2026.

