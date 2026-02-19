Donna decapitata a Scandicci | tracce di sangue sui vestiti dell’uomo fermato Dopo le smentite arriva la conferma della Procura

Una donna è stata decapitata a Scandicci, e l’uomo fermato presenta tracce di sangue sui vestiti. La polizia ha arrestato un sospettato poco dopo il ritrovamento del cadavere, avvisando anche i familiari della vittima. In un primo momento, erano circolate voci di un fermo, poi smentite dalla procura di Firenze. Ora, le indagini proseguono per chiarire i motivi e il coinvolgimento dell’uomo. La scena del crimine è stata messa sotto sequestro mentre si cerca di ricostruire l’accaduto.

FIRENZE – Un po' di teatrino da parte di chi conduce le indagini sulla decapitata di Scandicci: prima filtra una notizia del fermo, poi la procuratrice capo di Firenze, Rosa Volpe, smentisce. Poi, a tarda sera, la conferma attraverso la nota ufficiale dei carabinieri condivisa proprio da Rosa Volpe: l'uomo, di origine nordafricana, risulta effettivamente fermato. Nella nota dei carabinieri si legge che le indagini dei Carabinieri di Scandicci, coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze, hanno permesso di sequestrare diversi reperti, tra cui un machete e un coltello con tracce ematiche, rinvenuti nelle immediate vicinanze del cadavere.