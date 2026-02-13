Chi è Chiara Baschetti modella e attrice romagnola cercata più volte da Epstein nei file | invitata anche a cena a Parigi con Woody Allen

Il nome di Chiara Baschetti, modella e attrice di Santarcangelo di Romagna, è stato citato più volte nei file di Epstein, che la cercava ripetutamente e la invitava a cene a Parigi con Woody Allen. Il 19 marzo 2016, Epstein le scrisse direttamente chiedendole se fosse diventata più coraggiosa, ma lei ignorò il messaggio. Un dettaglio concreto riguarda anche il fatto che l’attrice è stata invitata a un incontro esclusivo nella capitale francese, dove avrebbe potuto incontrare personaggi di spicco del mondo dello spettacolo.

Il 19 marzo 2016 emerge un contatto diretto da parte di Epstein a Chiara in cui il finanziere scrive: "Mi chiedo se sei diventata più coraggiosa", venendo nuovamente ignorato dall’attrice Il nome di Chiara Baschetti, modella e attrice originaria di Santarcangelo di Romagna, compare negli Epst. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi è Chiara Baschetti, modella e attrice romagnola cercata più volte da Epstein nei file: invitata anche a cena a Parigi con Woody Allen Approfondimenti su chiara baschetti Caso Epstein, nei file anche i ringraziamenti inviati da Woody Allen e dalla moglie Soon-Yi Nei file pubblici relativi a Jeffrey Epstein, spuntano anche i messaggi di ringraziamento di Woody Allen e di sua moglie Soon-Yi. La top model romagnola che rifiutò Epstein (e una cena con Woody Allen): "Così mi sono salvata dall'orrore" La top model romagnola rivela di aver rifiutato Epstein e anche una cena con Woody Allen. Ultime notizie su chiara baschetti Argomenti discussi: Chiara Baschetti: Così mi sono salvata dall'orrore, cosa è successo alla top model italiana; Chiara Baschetti, la modella corteggiata da Epstein. Mi chiedo se sei diventata più coraggiosa: lei lo ha sempre respinto; Chiara Baschetti nella rete di Epstein; Chiara Baschetti nella rete di Epstein. Chiara Baschetti: Così mi sono salvata dall'orrore, chi è la top model italiana sfuggita alla rete di EpsteinPer convincere l'attrice, il finanziere - condannato per pedofilia e morto in carcere - le aveva proposto una cena con Woody Allen. Lei: Non l'ho mai incontrato, il mio istinto mi ha guidata: spero c ... today.it Dalle carte desecretate degli “Epstein Files” emerge un retroscena inquietante che coinvolge l’attrice e modella Chiara Baschetti, originaria di Santarcangelo di Romagna. I documenti del Dipartimento della Giustizia americano rivelano come, tra il 2015 e il 20 - facebook.com facebook