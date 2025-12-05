A Corinaldo è Gran Natale | tra mercatini ed eventi per bambini spicca la pista del pattinaggio sul ghiaccio

CORINALDO – Dal 6 dicembre al 6 gennaio Corinaldo, uno dei sette borghi più belli d’Italia, si veste di festa e trasforma il centro storico in un paesaggio in cui il Natale diventa esperienza, incontro, comunità. Un racconto festivo che si riaccende in un luogo dove luci, voci e tradizioni si. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

