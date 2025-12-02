Traffico di cocaina il business milionario che partiva da Foggia | i nomi e i ruoli dei 17 soggetti arrestati e condannati

Condanne per complessivi 120 anni carcere per il filone in abbreviato del processo Sed, scaturito dall'operazione della Direzione distrettuale antimafia di Bari e della Direzione investigativa antimafia di Foggia, finalizzata a smantellare una capillare rete specializzata nel traffico di cocaina. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

