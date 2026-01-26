Chi comanda oggi a Foggia | nomi ruoli e business delle cosche che inquinano l' economia legale

A Foggia, le organizzazioni criminali influenzano ancora significativamente l’economia locale. La cosca, nota come ‘Quarta Mafia’, si suddivide in diversi poli, tra cui Cerignola, il Gargano e San Severo, e rappresenta una delle realtà più radicate e pericolose in Italia. Con ruoli e interessi vari, queste organizzazioni continuano a esercitare un’influenza negativa sul tessuto economico e sociale della provincia.

La geografia del potere criminale in città: gli affari più importanti, lo stato di salute della mafia e gli scenari dopo l'omicidio di Alessandro Moretti La provincia di Foggia è una delle realtà criminali più virulente dello Stivale. Ribattezzata ‘Quarta Mafia’ e già nemico numero uno dello Stato, sono quattro i poli principali del crimine: Foggia, Gargano, San Severo, Cerignola (e i Cinque Reali Siti), ciascuno con proprie strutture, alleanze e proiezioni territoriali che garantiscono alle organizzazioni una capillare influenza sull'economia locale e oltre i confini della Capitanata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Traffico di cocaina, il business milionario che partiva da Foggia: i nomi e i ruoli dei 17 soggetti arrestati e condannati

Chi era Donato Bilancia, il serial killer che recitava i nomi delle vittime come una preghieraDonato Bilancia, noto come uno dei serial killer più efferati d’Italia, è stato protagonista di una ferocia che ha sconvolto il paese.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Fatturati da 200 milioni e miliardari come clienti: chi comanda negli studi di commercialisti di Milano; Del Vecchio, chi comanda nella squadra di Leonardo Maria: i manager chiave per industria e media; Omicidio a Scisciano, la guerra che non si nasconde: domani l'interrogatorio di Cava; Che succede ora alla Fiorentina? Chi comanda adesso e tutti gli scenari. L'ombra della cessione.

Sopralluogo oggi del presidente della Provincia autonoma di Trento e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale C.A. Andrea De Gennaro, al Villaggio Olimpico e Paralimpico, situato all’interno del perimetro della Scuola Alpina della Guar facebook