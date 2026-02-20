Chelsea-Burnley sabato 21 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Il Burnley ha subito una pesante sconfitta casalinga contro il Mansfield, perdendo 2-1, e il rischio di retrocedere si fa sempre più concreto con nove punti di svantaggio dalla salvezza a dodici turni dalla fine. Nel frattempo, il Chelsea, anche con molte riserve, ha vinto facilmente 4-0 contro l’Hull City, grazie alla qualità della rosa di Liam Rosenior. La situazione del Burnley si fa difficile, mentre il Chelsea si prepara alla prossima sfida con maggiore fiducia. I prossimi incontri potrebbero cambiare gli equilibri di classifica.
Con una retrocessione ormai quasi inevitabile, -9 dalla salvezza a dodici giornate dalla fine, il Burnley ha dato l'addio anche alla FA Cup perdendo 2-1 in casa contro il Mansfield, mentre il Chelsea, nonostante le rotazioni, grazie alla profondità della rosa di cui dispone Liam Rosenior, è riuscito a qualificarsi agevolmente battendo 4-0 l'Hull City.
