Chelsea-Burnley sabato 21 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Burnley ha subito una pesante sconfitta casalinga contro il Mansfield, perdendo 2-1, e il rischio di retrocedere si fa sempre più concreto con nove punti di svantaggio dalla salvezza a dodici turni dalla fine. Nel frattempo, il Chelsea, anche con molte riserve, ha vinto facilmente 4-0 contro l’Hull City, grazie alla qualità della rosa di Liam Rosenior. La situazione del Burnley si fa difficile, mentre il Chelsea si prepara alla prossima sfida con maggiore fiducia. I prossimi incontri potrebbero cambiare gli equilibri di classifica.

Chelsea-Burnley (sabato 21 febbraio 2026 ore 16:00)

