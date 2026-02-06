Sabato alle 16, Wolverhampton e Chelsea scendono in campo per una sfida che potrebbe indirizzare le sorti di entrambe le squadre. I Wolves arrivano da due sconfitte pesanti contro Manchester City e Bournemouth, che li hanno lasciati a 18 punti dalla zona salvezza. La squadra di casa sembra ormai senza speranza di salvarsi, mentre i Blues vogliono risalire la china e migliorare la loro posizione in classifica. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe, anche se per il Wolverhampton le possibilità sembrano ormai poche.

Le due sconfitte per 20 contro Manchester City e Bournemouth hanno lasciato il Wolverhampton a -18 dalla salvezza, una conferma che non c’è davvero più niente da fare anche se non ce n’era bisogno. Il Chelsea però, che martedì è stato battuto per 3-0 dall’Arsenal nel derby di ELF Cup, farà bene a non sperare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolverhampton-Chelsea (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Argomenti discussi: Pronostico Wolverhampton-Chelsea: analisi e probabili formazioni 07/02/2026 Premier League; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; PREVIEW | Wolverhampton vs Chelsea - team news, lineups, predictions; Premier, come è cambiata la classifica dopo la 24^ giornata.

