Arezzo-Pineto pari pirotecnico al Comunale | finisce 3-3

Un emozionante pareggio per 3-3 tra Arezzo e Pineto nel match disputato al Comunale. Una partita ricca di suspense e reti, che ha visto entrambe le squadre lottare fino all'ultimo secondo, prolungando la tradizione di sfide combattute tra queste due formazioni.

© Lortica.it - Arezzo-Pineto, pari pirotecnico al Comunale: finisce 3-3 Pareggio interno per l'Arezzo contro il Pineto, vera e propria bestia nera degli amaranto quando le due squadre si affrontano al Comunale. Bucchi presenta il consueto 4-3-3, con Iaccarino al posto di Chierico, costretto in tribuna da un risentimento muscolare. Tutto accade nel primo tempo, giocato a ritmi elevati dai padroni di casa. Al 5' l'Arezzo chiede la revisione con il FVS per un atterramento di Tavernelli da parte di Serouti, non ravvisato inizialmente dall'arbitro. Dopo tre minuti di consultazione, il signor Viapiana cambia decisione, ma non nel senso sperato dagli amaranto: Bucchi e i suoi chiedevano rigore ed espulsione per chiara occasione da rete, ma l'arbitro concede una punizione dal limite, considerando il fallo iniziato fuori area, e ammonisce il difensore.

Arezzo-Pineto 3-3, sei gol e spettacolo al Comunale: amaranto frenati - AREZZO – Partita pirotecnica al “Città di Arezzo” per la 18ª giornata del Girone B di Serie C. calciomagazine.net

