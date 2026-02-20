Cesena i soldi non sono tutto Si sogna pure con budget ridotti
Cesena, i soldi non sono tutto. La causa è il calo degli investimenti e il sogno di raggiungere la promozione con budget ridotti. A tredici giornate dalla fine, il campionato si fa più chiaro, ma i risultati sorprendono. In cadetteria, molte squadre con meno risorse continuano a lottare, dimostrando che il denaro non garantisce sempre il successo. La crescita di alcune formazioni meno blasonate dimostra che con impegno e strategia si può competere anche senza un budget elevato. La corsa promozione resta aperta.
A tredici giornate dalla fine il campionato è sempre più delineato ed emerge che in cadetteria, soprattutto nelle ultime stagioni, quasi sempre vince chi investe molto ma non è detto che chi spende tanto riesca ad arrivare in A. Poi ci sono grandi sorprese, chi con poco ottiene tanto e altri che partono per arrivare molto lontano e rischiano grosso. Così parla anche l’attuale torneo confrontando il rendimento delle squadre con il report della Lega di B diffuso sul monte ingaggi al lordo (comprendente calciatori, staff tecnico e ds). Il Cesena ottavo nella classifica reale è decimo nelle spese con 12,8 milioni, un budget rispettabile, in linea con l’ultimo posto valido per i playoff occupato dai romagnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
