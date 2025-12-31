La Juventus ora vuole pure Sorloth non sono bastati i soldi mal spesi per Openda

La Juventus prosegue nel suo mercato offensivo, puntando anche su Sorloth. Nonostante gli investimenti già fatti, tra i 40 milioni per Openda, il contratto di cinque anni per David e la gestione di Vlahovic, la società sembra determinata a rafforzare ulteriormente il reparto. La strategia di spesa continua a suscitare attenzione, mentre i tifosi attendono sviluppi sulle scelte future in attacco.

Continua lo spendi e spandi della Juventus nel reparto offensivo. Non sono bastati alla dirigenza i soldi spesi per Openda (40 milioni di obbligo di riscatto) e il contratto di 5 anni per David (preso a zero dal Lille) oltre alla situazione Vlahovic (stipendio da 12 milioni di euro e situazione ancora da gestire). Ora si pensa ad un ennesimo 9 oltre a Tonali (lo vuole Spalletti ) e a Frattesi, insomma oltre al centrocampo che risulta essere il vero problema tecnico di questa squadra. Tuttosport analizza gli scenari futuri di quello che potrebbe essere l’ennesimo investimento offensivo degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Juventus ora vuole pure Sorloth, non sono bastati i soldi mal spesi per Openda Leggi anche: Dal San Domenico all’Oliveriana. I soldi del Pnrr non sono bastati Leggi anche: Vita Indipendente, soldi non spesi. Ora la Regione deve ridarli allo Stato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cancelo può lasciare l'Arabia e tornare all'Inter, la Juve sonda Sorloth dell'Atletico Madrid - Hilal di Simone Inzaghi e torna nel mirino di Chivu per un suggestivo ritorno all'Inter (ma c'è lo scoglio dello st ... eurosport.it

Juve, Sorloth fra i nomi considerati dai bianconeri nelle scorse settimane - Il centravanti norvegese piacerebbe alla Juventus ma il suo costo, 30 milioni di euro, renderebbe complessa ogni trattativa ... it.blastingnews.com

Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E ... - L’arrivo di Spalletti ha riportato entusiasmo nell’ambiente ma è chiaro che il mercato di gennaio è un’opportunità da tenere sempre presente. tuttomercatoweb.com

MILAN, LA JUVE VUOLE TONALI Stando a quanto riportato da Di Marzio, la #Juventus avrebbe messo nel mirino l'ex #Milan Sandro #Tonali per l'estate e rappresenta la prima scelta per il centrocampo dei bianconeri Cosa ne pensate - facebook.com facebook

Cosa vuole #Yildiz per rinnovare Tutte le richieste alla #Juventus x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.