Palas2 a Miramare il comitato sogna ma la strada è in salita Idea suggestiva ma quei soldi non ci sono

Il progetto del Palas2 a Miramare suscita entusiasmo tra i cittadini, ma le risorse finanziarie rappresentano un ostacolo significativo. Durante un incontro al Touring, 300 residenti della zona di Rimini Sud hanno esposto la loro proposta al sindaco e agli assessori, tra sogni e realismo, evidenziando le sfide da affrontare per concretizzare l’idea.

Una serata tra sogni e realtà. Si può riassumere così l'incontro di mercoledì (10 dicembre), andato in onda all'hotel Touring alla presenza di 300 cittadini della zona di Rimini Sud: i comitati dei cittadini hanno presentato al sindaco Sadegholvaad e ai suoi assessori una proposta per dare un.