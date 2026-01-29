Ponte sullo Stretto la frenata di Niscemi e i fondi inutilizzati

Nella giornata di oggi il governo non ha inserito nel calendario dei lavori il decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina. La questione resta irrisolta e la situazione continua a essere grave, anche se non ci sono novità ufficiali. I fondi destinati all’opera sono ancora inutilizzati e l’attesa si fa lunga.

Continua a essere grave la situazione. Il decreto relativo al Ponte sullo Stretto di Messina non figura nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri odierno. Dietro questa decisione della premier Giorgia Meloni sembra pesare la vicenda della frana di Niscemi. Dopo che l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un ordine del giorno per destinare i fondi previsti per l'infrastruttura ai danni provocati dal ciclone Harry, la questione non è stata inserita tra i provvedimenti da discutere. Una mossa dettata da un calcolo politico, anche alla luce delle richieste dell'opposizione di Elly Schlein di utilizzare le risorse per la ricostruzione.

