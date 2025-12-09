Piano per la casa la svolta secondo Cesena Siamo Noi | Metodo C e più garanzie per proprietari e inquilini

Cesenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesena Siamo Noi annuncia la presentazione, durante il Consiglio comunale dell’11 dicembre, di una mozione dedicata al tema dell’abitare e al miglioramento del “Patto per la casa”, il programma regionale avviato lo scorso anno per favorire l’incontro tra domanda e offerta di alloggi in locazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

