Piano per la casa la svolta secondo Cesena Siamo Noi | Metodo C e più garanzie per proprietari e inquilini

Cesena Siamo Noi annuncia la presentazione, durante il Consiglio comunale dell’11 dicembre, di una mozione dedicata al tema dell’abitare e al miglioramento del “Patto per la casa”, il programma regionale avviato lo scorso anno per favorire l’incontro tra domanda e offerta di alloggi in locazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it