Donna rapinata in strada poi la fuga | addosso un coltello di 40 centimetri
Una donna è stata vittima di una rapina in strada, durante la quale è stata minacciata con un coltello di 40 centimetri. I rapinatori, due giovani marocchini, hanno tentato di fuggire con il cellulare della vittima, ma sono stati prontamente fermati dalla Polizia di Brescia. L'intervento rapido ha evitato che la fuga si protraesse, portando all'arresto dei responsabili.
Strappano il cellulare a una donna e provano a far perdere le proprie tracce, ma la fuga dura poco. Due cittadini marocchini, di 23 e 25 anni, sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla Squadra Volante della Polizia di Stato di Brescia al termine di un rapido intervento scattato dopo una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
