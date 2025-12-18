Donna rapinata in strada poi la fuga | addosso un coltello di 40 centimetri

Una donna è stata vittima di una rapina in strada, durante la quale è stata minacciata con un coltello di 40 centimetri. I rapinatori, due giovani marocchini, hanno tentato di fuggire con il cellulare della vittima, ma sono stati prontamente fermati dalla Polizia di Brescia. L'intervento rapido ha evitato che la fuga si protraesse, portando all'arresto dei responsabili.

