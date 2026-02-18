Feroce rapina alla farmacia titolare minacciata con il coltello | malvivente in fuga con il bottino

Nella tarda mattinata di ieri, un uomo armato di coltello ha assaltato la Farmacia delle Erbe di Roncalceci, minacciando il titolare per ottenere il denaro nel registratore di cassa. Il ladro si è fatto consegnare il denaro prima di scappare rapidamente a piedi, facendo perdere le sue tracce tra le vie del quartiere. La scena si è svolta davanti a clienti e dipendenti, impressionati dalla violenza dell’azione. La polizia sta indagando per identificare il responsabile, ancora ricercato.

Un colpo fulmineo da parte di un giovane che si è fatto consegnare l'incasso per poi scappare. Sulla rapina indagano i Carabinieri Una feroce rapina è stata messa a segno ieri, nel primo pomeriggio, alla Farmacia delle Erbe di Roncalceci. Qui un giovane si sarebbe avvicinato e, armato di coltello, avrebbe preteso la consegna dell'incasso della farmacia. A raccontare l'episodio è la titolare Ilaria che, oltre allo spavento, non ha riportato conseguenze. "Prima di entrare in farmacia, il rapinatore ha fatto un giro di ispezione a piedi indossando un giubbino arancione fluorescente.