Menopausa cambia il cervello delle donne lo studio

La menopausa può influenzare il cervello delle donne, secondo uno studio dell'Università di Cambridge. La ricerca evidenzia una riduzione della materia grigia in aree chiave e un aumento di ansia, depressione e disturbi del sonno. Questi risultati sottolineano l'importanza di monitorare la salute cerebrale durante questa fase.

(Adnkronos) – La menopausa incide sul cervello delle donne. Secondo una nuova ricerca dell'Università di Cambridge, nel Regno Unito, potrebbe essere collegata a una riduzione del volume della materia grigia in regioni cerebrali chiave, nonché a livelli più elevati di ansia e depressione e a difficoltà nel dormire. Lo studio, pubblicato su 'Psychological Medicine', ha.

La menopausa e l’età possono influenzare le preferenze di attrazione femminile negli uomini.

L'insonnia non colpisce solo il riposo, ma influisce direttamente sulla funzionalità cerebrale.

