Occhio a cosa bevi in aereo | perché l' acqua è potenzialmente nociva Lo studio che cambia tutto
L’acqua utilizzata in aereo può rappresentare un rischio per la salute, secondo uno studio del Center for Food as Medicine and Longevity. La ricerca evidenzia possibili contaminazioni nelle bevande servite a bordo di alcune compagnie aeree, sollevando importanti questioni sulla qualità dell’acqua utilizzata durante i voli. È importante conoscere queste informazioni per fare scelte consapevoli durante i viaggi in aereo.
Una ricerca condotta sulla qualità dell' acqua con la quale vengono preparate determinate bevande in aereo getta delle ombre su alcune delle compagnie più famose e utilizzate ogni giorno da migliaia di passeggeri: il report pubblicato recentemente dal Center for Food as Medicine and Longevity lancia infatti un preoccupante allarme contaminazione. Lo studio, che si è svolto nell'arco di 3 anni dall'ottobre del 2023 fino al settembre del 2025, ha visto i ricercatori esaminare oltre 35mila campioni d'acqua serviti da 10 compagnie aeree principali e da 11 regionali, con risultati tutt'altro che incoraggianti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
