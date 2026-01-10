L’acqua utilizzata in aereo può rappresentare un rischio per la salute, secondo uno studio del Center for Food as Medicine and Longevity. La ricerca evidenzia possibili contaminazioni nelle bevande servite a bordo di alcune compagnie aeree, sollevando importanti questioni sulla qualità dell’acqua utilizzata durante i voli. È importante conoscere queste informazioni per fare scelte consapevoli durante i viaggi in aereo.

Una ricerca condotta sulla qualità dell' acqua con la quale vengono preparate determinate bevande in aereo getta delle ombre su alcune delle compagnie più famose e utilizzate ogni giorno da migliaia di passeggeri: il report pubblicato recentemente dal Center for Food as Medicine and Longevity lancia infatti un preoccupante allarme contaminazione. Lo studio, che si è svolto nell'arco di 3 anni dall'ottobre del 2023 fino al settembre del 2025, ha visto i ricercatori esaminare oltre 35mila campioni d'acqua serviti da 10 compagnie aeree principali e da 11 regionali, con risultati tutt'altro che incoraggianti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Occhio a cosa bevi in aereo: perché l'acqua è "potenzialmente nociva". Lo studio che cambia tutto

Leggi anche: Acqua potenzialmente nociva a bordo degli aerei: cosa bere quando si è in volo

Leggi anche: Padri sempre più tardi: uno spermatozoo su 20 è potenzialmente patogeno. Lo studio che cambia la scala del rischio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Biblioteca comunale Arese. Djo · End of Beginning. Non sai cosa vedere stasera Vieni a dare un occhio ai 100 migliori film del 21esimo secolo secondo il New York Times! - facebook.com facebook