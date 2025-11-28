Torna a casa dai genitori nonostante il divieto del giudice arrestato dopo una lite

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato ieri, 27 novembre 2025, un uomo di 42 anni. L'arresto in flagranza è avvenuto poiché l'uomo ha contravvenuto alla misura cautelare che gli imponeva l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

