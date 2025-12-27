Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, in collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo ha dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo, nei confronti di un cittadino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Cerca di introdursi nella casa della ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 31enne

Leggi anche: Sotto casa della madre nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato un giovane

Leggi anche: Nonostante il divieto di avvicinamento, si apposta sotto il lavoro della sua ex: arrestato per stalking un 34enne

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ladri in casa, raffica di furti: denunce da Pradamano fino a Latisana; Ladri in casa: sente la moglie urlare, va da lei e si trova davanti un 19enne marocchino che lo spinge giù per le scale e scappa....; Biciclette rubate, scoperti a smontarle in un parcheggio: denunciati un 40enne e un 33enne; Natale di violenza a Maddaloni: irrompe in casa della ex e la aggredisce, 63enne in carcere.

Cerca di entrare in casa dell’ex. Stalker fermato dai carabinieri - Attimi di tensione l’altro ieri a Cattolica, dove i carabinieri hanno arrestato un 38enne, sorpreso mentre cercava di introdursi nell’abitazione della sua ex compagna. ilrestodelcarlino.it

Cerca di entrare nella casa della ex: lei ricoverata per malore, Tso per lui - In 24 ore, in provincia di Teramo altrettanti interventi dei carabinieri per fermare uomini che non si ... ilmessaggero.it

Cose di Computer. . Molti cercano "dark web" su Google, ma con lo scopo sbagliato. Vorrebbero "entrare" nel dark web, ma trovano solo: Tutorial che spiegano come fare senza proteggersi Finti "portali" che in realtà sono solo truffe Per "entrare" nel dark w - facebook.com facebook