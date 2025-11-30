celebrato il maestro la commemorazione dei 101 anni dalla morte di giacomo puccini

Un tessuto vivo, che rinnova ogni anno un rapporto di custodia e trasmissione dell’eredità pucciniana, quello mantenuto dalla sinergia tra la Fondazione Festival Pucciniano, la Fondazione Simonetta Puccini e gli Amici del Festival, in collaborazione con il Comune di Viareggio, attraverso il fitto programma organizzato per il mese pucciniano che, da ieri, anniversario della morte del Maestro, fino al 22 dicembre, giorno della nascita di Puccini, celebrerà il compositore nel periodo dell’anno più profondamente legato alla memoria, alla vita e all’eredità di Giacomo Puccini, che unisce celebrazione civile, approfondimento culturale, proposte musicali, collaborazioni istituzionali e momenti di partecipazione pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

