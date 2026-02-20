Cedimento dell' argine del canale Linea Pio VI il punto sugli interventi
Il cedimento di un tratto dell’argine del canale Linea Pio VI ha causato preoccupazione tra i residenti di Terracina. Durante una riunione in Comune, sono stati illustrati i lavori di riparazione già avviati e le misure di sicurezza adottate per prevenire ulteriori danni. Le autorità hanno sottolineato l’urgenza di intervenire per tutelare le abitazioni vicine. La discussione si è concentrata sulle prossime operazioni da mettere in atto.
La riunione in Comune a Terracina alla presenza di tutti gli attori interessati. Dopo la verifica della stabilità delle banchine e dei muri di contenimento del canale si definirà il tipo di intervento necessario E’ stato fatto un passo in avanti importante nel corso della riunione in Comune a Terracina sul cedimento di una porzione dell’argine del canale Linea Pio VI. L’incontro aveva come tema centrale le modalità e le competenze di intervento e vi hanno preso parte, per l’amministrazione, il sindaco Francesco Giannetti, il vicesindaco Claudio De Felice, l’assessore alle Manutenzioni e Viabilità Luca Caringi, il dirigente dei Lavori Pubblici Luisa Arcese e il capo Settore Alessandra Madia; presenti anche Antonio Carcione e Marino Cristiano Gaetano dell’Area Autorità Idraulica della Regione Lazio, per la Provincia di Latina il dirigente Giovanni Falco e il funzionario Elena Canoro della Tutela Territorio e Sviluppo Sostenibile, da remoto Ivana Di Lelio dell’Agenzia del Demanio e Luca Gabriele del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.🔗 Leggi su Latinatoday.it
