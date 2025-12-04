Scuole a Fiumicino il Comune incontra i presidi | il punto sugli interventi

Fiumicino, 4 dicembre 2025 – Si è svolto questa mattina un incontro tra l’Amministrazione comunale e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi statali del territorio, dedicato a fare il punto sugli interventi ordinari e straordinari di competenza del Comune. All’incontro erano presenti l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, il presidente della commissione Lavori Pubblici, Roberto Feola, i tecnici e dirigenti comunali coinvolti nella gestione delle manutenzioni scolastiche. Durante la riunione sono state affrontate criticità, priorità e programmazione degli interventi in corso e di quelli previsti nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza, decoro e funzionalità in tutti i plessi scolastici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altre letture consigliate

? FIUMICINO ONLINE - Fiumicino al centro del dibattito sulla violenza di genere. Al convegno “Scali di Vita” l’Assessore Monica Picca richiama l’importanza del lavoro con scuole e territorio ... Clicca qui per leggere l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Scuole a Fiumicino, il Comune incontra i presidi: il punto sugli interventi - Tra i temi trattati anche la situazione del cornicione caduto recentemente all’ingresso della scuola primaria G. Si legge su ilfaroonline.it

Fiumicino, Baccini incontra il comitato Saifo: la Liburna torna al centro - Il comitato Saifo ha illustrato al sindaco le condizioni del parco e la necessità di interventi per renderlo nuovamente accessibile a scuole, associazioni e realtà culturali ... Scrive ilfaroonline.it

Capannori torna a scuola. Il Comune incontra i dirigenti e i docenti - La comunità educante di Capannori, si riunisce e affronta le tematiche che coinvolgono docenti, studenti e studentesse e lo fa grazie all’iniziativa “Capannori torna a scuola” promossa ... Da lanazione.it

Fiumicino, grosso ramo di pino si spezza: abbattuta la recinzione di una scuola - Il crollo è avvenuto nella piazza adiacente la scuola che, dall’impatto, è stata sfiorata. Secondo romatoday.it