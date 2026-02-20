Ceccano rapina a mano armata in tabaccheria Caccia ai malviventi

Nella mattinata del 20 febbraio 2026, una rapina a mano armata ha sconvolto una tabaccheria di Ceccano. I ladri sono entrati armati di pistole, minacciando i clienti e il personale per impossessarsi di denaro e tabacchi. La scena si è svolta in pochi minuti, mentre alcuni clienti si sono nascosti sotto i tavoli. La polizia sta cercando di identificare i malviventi, grazie alle telecamere di sorveglianza. La comunità attende aggiornamenti sulle indagini in corso.

Secondo le ricostruzioni, i rapinatori hanno fatto irruzione nel locale con il volto parzialmente travisato per non farsi riconoscere Attimi di paura nelle prime ore di questa mattina, 20 febbraio 2026, a Ceccano in provincia di Frosinone. Intorno alle 6:00, una rivendita di tabacchi è finita nel mirino di alcuni malviventi che hanno messo a segno un colpo a mano armata. Secondo le ricostruzioni, i rapinatori hanno fatto irruzione nel locale con il volto parzialmente travisato per non farsi riconoscere. Brandendo un coltello, hanno minacciato la dipendente in turno, costringendola a consegnare l'incasso della cassa, pari ad alcune centinaia di euro, e diverse stecche di sigarette.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Rapina a mano armata di coltello in un centro scommesse: caccia al colpevole Leggi anche: Rapina a mano armata in una gioielleria di Cortina d'Ampezzo: è caccia i ladri Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ceccano, rapina in una tabaccheria: minacciano la dipendente con il coltello e si fanno consegnare soldi e sigaretteRapina all'alba nella tabaccheria Incitti di Ceccano, sulla via per Frosinone, zona Borgata. I malviventi, con il volto ... msn.com Momenti di terrore nella serata del 12 febbraio a Ceccano: una bambina di 2 anni è stata aggredita da un pitbull all’interno dell’abitazione di famiglia. Il padre, 42 anni, è intervenuto per salvarla e, durante la colluttazione, ha ucciso l’animale. La piccola è stata - facebook.com facebook