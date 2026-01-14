Rapina a mano armata in una gioielleria di Cortina d' Ampezzo | è caccia i ladri

Una rapina a mano armata si è verificata recentemente in una gioielleria di Cortina d'Ampezzo. L'evento ha generato attenzione nella comunità locale e tra gli operatori di sicurezza. Le autorità sono al lavoro per identificare i responsabili e garantire la sicurezza della zona. La vicenda evidenzia la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e tutela nei luoghi di interesse pubblico.

Un colpo rapido e studiato nei minimi dettagli ha scosso il cuore di Cortina d'Ampezzo, la rinomata meta sciistica nel Bellunese. Nella mattinata di oggi 14 gennaio, poco dopo le ore 11, una banda di ladri a mano armata ha fatto irruzione nella gioielleria orologeria Cacciari Salvati, storica. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Rapina a mano armata in gioielleria: l'assalto all'interno del centro commerciale Leggi anche: Rapina a mano armata di coltello in un centro scommesse: caccia al colpevole Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Rapina in gioielleria a Dorno, salgono a otto i componenti della banda; Gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. Papetti: «Una sentenza che contiene troppi messaggi pericolosi»; Compra pistola senza tappo rosso e la tira fuori al porto antico, bloccato; Arresti dopo la rapina in banca, trovata la refurtiva. Cortina, rapina a mano armata in una gioielleria: i ladri riescono a fuggire. Poi l'arresto - Rapina a mano armata in una gioielleria di Corso Italia, nel pieno centro di Cortina d’Ampezzo, stamane verso le 11. affaritaliani.it

Rapina in gioielleria di Cortina, responsabili in fuga - Si cercano i responsabili di una rapina a mano armata in un negozio di Corso Italia, nel pieno centro di Cortina d’Ampezzo, che hanno immobilizzato la commessa puntandole contro un'arma e sono poi ... tg24.sky.it

Cortina, rapina in gioielleria in pieno centro: banditi in fuga - Rapina a mano armata questa mattina, mercoledì 14 gennaio, intorno alle 11, in una gioielleria di Corso Italia, nel pieno centro di Cortina d’Ampezzo. adnkronos.com

Un giovane di #Giugliano, accusato della rapina a mano armata all’ufficio postale di Maddaloni, ha ottenuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La decisione è stata presa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha accolto la richiesta dell facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.