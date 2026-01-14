Rapina a mano armata in una gioielleria di Cortina d' Ampezzo | è caccia i ladri

14 gen 2026

Una rapina a mano armata si è verificata recentemente in una gioielleria di Cortina d'Ampezzo. L'evento ha generato attenzione nella comunità locale e tra gli operatori di sicurezza. Le autorità sono al lavoro per identificare i responsabili e garantire la sicurezza della zona. La vicenda evidenzia la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e tutela nei luoghi di interesse pubblico.

Un colpo rapido e studiato nei minimi dettagli ha scosso il cuore di Cortina d'Ampezzo, la rinomata meta sciistica nel Bellunese. Nella mattinata di oggi 14 gennaio, poco dopo le ore 11, una banda di ladri a mano armata ha fatto irruzione nella gioielleria orologeria Cacciari Salvati, storica. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

