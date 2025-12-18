Rapina a mano armata di coltello in un centro scommesse | caccia al colpevole

Una rapina a mano armata di coltello ha scosso il centro scommesse di Lecce, generando tensione e paura tra i presenti. L'evento si è verificato nella tarda serata di ieri in via Archita da Taranto, angolo con via Mincio, nel rione Santa Rosa. La caccia al colpevole è in corso, mentre le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e garantire la sicurezza.

© Lecceprima.it - Rapina a mano armata di coltello in un centro scommesse: caccia al colpevole LECCE – Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Lecce, in via Archita da Taranto, anmgolo con via Mincio, nel rione Santa Rosa. Intorno alle 22, un uomo ha fatto irruzione nel centro scommesse Eurobet, mettendo a segno una rapina lampo prima di dileguarsi nel nulla.La dinamica del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Rapina a mano armata nel centro scommesse di Buccinasco vicino Milano, rubati migliaia di euro: ladri in fuga Leggi anche: Banda armata rapina centro scommesse in orario di apertura, è caccia al commando / FOTO Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tentata rapina con coltello in un supermercato, 30enne denunciato; La famiglia non è in grado di controllarlo, giudice sposta ragazzino ai domiciliari in comunità; Spaccio e rapina a mano armata: arrestate due donne; Fine corsa per un rapinatore seriale: tre colpi in meno di un mese. Rapina a mano armata in una sala slot di Brescia, arrestati due uomini - Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre la sala slot Las Vegas in via Caselle a San Zeno Naviglio (provincia di Brescia) è stata teatro di una rapina a mano armata. agimeg.it

Tentata rapina con coltello in un supermercato, 30enne denunciato - Il malvivente ha tentato di darsi alla fuga dopo aver puntato la lama contro un addetto alla sicurezza. laprovinciacr.it

Fine corsa per un rapinatore seriale: tre colpi in meno di un mese - I carabinieri hanno sottoposto a fermo un trentottenne pugliese di Bari, sottoposto ad affidamento in prova in una comunità di Tribano. padovaoggi.it

Taranto, rapina a mano armata in tabaccheria: arrestato 41enne - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.