Cattiverie a domicilio | tutto quello che c’è da sapere sul film

Venerdì 20 febbraio 2026, alle 21:20 su Rai 3, va in onda il film “Cattiverie a domicilio”. La pellicola, diretta da Thea Sharrock e uscita nel 2023, racconta una storia che coinvolge un piccolo paese e le sue dinamiche. La trama segue un gruppo di amici che scopre segreti nascosti dietro le facciate delle case di quartiere. La trasmissione porta gli spettatori in un viaggio tra mistero e verità nascoste.

Cattiverie a domicilio: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Cattiverie a domicilio (Wicked Little Letters), film del 2023 diretto da Thea Sharrock. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Littlehampton, 1922. Nella piccola cittadina sul mare la signorina Edith Swan, zitella che vive con i genitori, comincia improvvisamente a ricevere oscene lettere anonime. I sospetti ricadono sulla sua vicina di casa Rose Gooding, una irlandese schietta e ribelle, che ha perso il marito in guerra e vive con la figlia Nancy e Bill, il suo fidanzato.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Cattiverie a domicilio: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi anche: Ronin: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi anche: Commando: tutto quello che c’è da sapere sul film Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fra giallo e commedia c'è Cattiverie a domicilio; Stasera in TV: i film da non perdere di venerdì 20 febbraio 2026; Stasera in tv (20 febbraio), Nuzzi riapre il caso Garlasco, Olimpiadi su Rai 2 e Cannavacciuolo mette in riga le Cucine: una serata di sfide e storie forti; Cattiverie a domicilio su RaiTre - Guida TV. Jessie Buckley prima di Hament: la scandalosa storia vera di Cattiverie a DomicilioPrima del successo di Hamnet, Jessie Buckley è stata protagonista di Cattiverie a Domicilio, dark comedy ispirata al vero scandalo che sconvolse l'Inghilterra negli Anni Venti. Tra pettegolezzi e veri ... comingsoon.it Cattiverie a domicilio: come finisce, trama e location della commediaCattiverie a domicilio: scopri come finisce, la trama completa e tutte le location dov'è stato girato il film ... tag24.it A Littlehampton, tranquillo e morigerato villaggio inglese del primo dopoguerra, gli insulti arrivano per lettera... CATTIVERIE A DOMICILIO questa sera su #Rai3. #cinemaintv #cattiverieadomicilio #RadiocorriereTv - facebook.com facebook 1^Tv - Alle 21.20 "Cattiverie a domicilio" di Thea Sharrock con Olivia Colman, Jessie Buckley, Timothy Spall | Inghilterra, anni '20. La signorina Swan riceve lettere anonime oscene e offensive. I sospetti ricadono sulla vicina di casa, ma l'agente Moss non è co x.com