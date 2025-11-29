Commando: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 29 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Commando, film del 1985 diretto da Mark L. Lester, con Arnold Schwarzenegger. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il colonnello delle Forze speciali dell’esercito USA John Matrix, ottenuto finalmente un lungo congedo, vive tranquillamente nella sua sperduta casa sulle montagne in compagnia della figlia di 10 anni Jenny, ignaro che qualcuno stia dando la caccia agli uomini della sua squadra per ucciderli. Avvisato del pericolo dal suo ex comandante generale Franklin Kirby, non può impedire che un manipolo di criminali, dopo aver crivellato una delle due guardie che dovevano proteggerlo e sgozzato l’altra, rapisca sua figlia approfittando dell’effetto sorpresa, e, preso alla sprovvista, viene catturato. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Commando: tutto quello che c’è da sapere sul film