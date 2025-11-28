Ronin: trama, cast e streaming del film. Questa sera, venerdì 28 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ronin, film statunitense del 1998 diretto da John Frankenheimer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Francia. Un gruppo di cinque mercenari ha l’incarico d’impadronirsi illegalmente di una misteriosa valigetta in possesso di un boss del crimine organizzato. Il contenuto della valigetta rimane misterioso, tanto da indurre successivamente uno dei cinque uomini a tradire il gruppo e venderla per conto suo: infatti la mafia russa e gli irlandesi si contendono questo obiettivo senza esitare ad uccidere per ottenerla. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ronin: tutto quello che c’è da sapere sul film