Catania difende la carne di cavallo | tradizione lavoro e identità sotto esame

A Catania, la protesta nasce dalla proposta di legge che mira a vietare la macellazione dei cavalli, accusata di minacciare una tradizione radicata. La città si oppone con forza, difendendo la carne di cavallo come parte della sua identità culturale e del lavoro locale. I cittadini si riuniscono in strada, sventolando cartelli con lo slogan “Non toccateci a puppetta”. La questione ha acceso un acceso dibattito tra chi vede nella legge una tutela degli animali e chi invece considera il cavallo un elemento della storia catanese.

"Non toccateci a puppetta". È questo lo slogan che rimbalza per le strade di Catania dopo la notizia di tre proposte di legge che puntano a vietare la macellazione degli equini, equiparandoli agli animali d'affezione. La questione ha acceso un acceso dibattito, soprattutto in Sicilia, dove il consumo di carne di cavallo resta radicato. Secondo i dati di Animalequity, l'isola è prima in Italia per numero di allevamenti (23,53%) e capi prodotti (17,61%), mentre si colloca tra le prime regioni anche per consumo. Ma il capoluogo etneo rappresenta un caso a sé: qui la carne equina è parte integrante della cultura gastronomica cittadina.