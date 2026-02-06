Castelverde dopo 12 anni di attesa verranno accessi i lampioni del quartiere

Dopo dodici anni di attesa, i lampioni nel quartiere di Castelverde a Roma est saranno finalmente accesi. La prima installazione risale al 2014, ma per anni sono rimasti spenti a causa di ritardi burocratici e ostacoli amministrativi. Ora, dopo numerosi rinvii, la luce arriverà nel quartiere del VI municipio, portando un po’ di chiarezza e sicurezza ai residenti.

I lampioni erano stati montati nel 2014 ma non sono mai stati accesi. Dopo anni di stalli e intoppi burocratici, arriva la luce a Castelverde, quartiere del VI municipio, a Roma est. Ad annunciare lo sblocco dei lavori è stato lo stesso Comune di Roma Capitale.

