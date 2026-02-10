Castello di Meleto entra nei Marchi storici

Il Castello di Meleto a Gaiole in Chianti ha ricevuto il riconoscimento di “Marchio storico di interesse nazionale”. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inserito ufficialmente il castello nel Registro speciale dei marchi storici, riservato alle imprese che da almeno 50 anni rappresentano un esempio di eccellenza e tradizione italiana.

Castello di Meleto a Gaiole in Chianti ottiene il sigillo di " Marchio storico di interesse nazionale " ed entra ufficialmente nel Registro speciale dei marchi storici istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), riservato alle imprese che da almeno 50 anni rappresentano un patrimonio di eccellenza, continuità e identità produttiva italiana. A gennaio 2026 i marchi storici iscritti al registro sono circa 970 in tutta Italia, appartenenti a tutti i settori del Made in Italy. Castello di Meleto rientra tra le poche decine di aziende vitivinicole presenti nel Registro dei Marchi Storici.

