Controlli della polizia a Borgomanero oltre 100 persone fermate in una mattinata
Nella mattinata di Borgomanero, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli mirati, identificando oltre 100 persone e ispezionando nove attività commerciali. L’operazione si inserisce in un’azione di prevenzione e sicurezza sul territorio, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la tutela della comunità. Le attività proseguiranno con attenzione per mantenere un ambiente sicuro e ordinato.
Una mattinata di controlli con oltre 100 persone identificate e nove attività commerciali ispezionate.Ieri, giovedì 15 gennaio, è stato infatti eseguito a Borgomanero un servizio straordinario di controllo del territorio: in campo la polizia insieme al Reparto prevenzione crimine di Torino e gli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Maxi controlli della polizia a Novara: fermate oltre 170 persone, denunciato per spaccio un 21enne
Leggi anche: Controlli straordinari della polizia: oltre 600 persone identificate
CONTROLLI MANFREDONIA Controlli straordinari PS a Manfredonia: servizi rafforzati contro mala movida e degrado - 66 servizi straordinari tra Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo. statoquotidiano.it
Controlli serrati della polizia in centro città: identificare oltre duecento persone - Arezzo, 20 agosto 2025 – Continuano senza sosta i controlli della Polizia di Stato nelle zone del centro città: identificare oltre duecento persone, notificati 3 ordini di allontanamento e ... lanazione.it
Scommesse illegali, controlli della Polizia in varie province: sanzioni e denunce - Si è conclusa in queste ore una mirata attività di “alto impatto investigativo”, anche a tutela dei consumatori, in materia di giochi e scommesse illegali in dieci province italiane. tg24.sky.it
Incessanti i controlli della Polizia di Stato presso la stazione delle autolinee di Cosenza: Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nell’area della stazione delle autolinee di Cosenza, zona particolarmente sensibile e strategica per la sicurezza ur - facebook.com facebook
Tolleranza zero della Polizia Locale: smentita rapina in via Piave, controlli a tutto spiano in zona Stazione e presso 'La Città del Cinema' x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.