Controlli della polizia a Borgomanero oltre 100 persone fermate in una mattinata

Nella mattinata di Borgomanero, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli mirati, identificando oltre 100 persone e ispezionando nove attività commerciali. L’operazione si inserisce in un’azione di prevenzione e sicurezza sul territorio, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la tutela della comunità. Le attività proseguiranno con attenzione per mantenere un ambiente sicuro e ordinato.

