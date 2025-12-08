Controlli antiabusivismo nei quartieri sanzioni per gli ambulanti irregolari | sequestrata un' officina
Un’articolata attività di controllo straordinario antiabusivismo commerciale è stata eseguita dalla polizia, nei giorni scorsi, nei quartieri Borgo e Ognina. In una prima fase, i poliziotti sono intervenuti nei pressi di piazza Vicerè dove sono state controllati e sanzionati cinque venditori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
