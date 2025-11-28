Si finge cliente di un supermercato e ruba la borsa alla cassiera | denunciato il ladro

E’ ancora allarme furti ad Agropoli. Un uomo, ieri pomeriggio, è entrato in un supermercato della zona fingendosi un cliente. E, approfittando di un momento di assenza della cassiera, si è avvicinato alla sua sedia ed in pochi secondi gli ha rubato la borsa dandosi poi alla fuga. Il casoA. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

