Como-Milan arbitro Guida | ecco i precedenti con le due squadre All’AVAR c’è Di Paolo!

Il 15 gennaio 2026, alle ore 20:45, si disputerà il recupero della 20ª giornata di Serie A tra Como e Milan allo stadio 'Sinigaglia'. Marco Guida, arbitro della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata, sarà assistito dall’AVAR Di Paolo. Di seguito, vengono analizzati i precedenti delle due squadre con il direttore di gara e il suo staff.

Marco Guida, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), dirigerà giovedì 15 gennaio 2026 Como-Milan, recupero della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Como-Milan, arbitro Guida: ecco i precedenti con le due squadre. All’AVAR c’è Di Paolo! Leggi anche: Milan-Roma, arbitro Guida: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR … Leggi anche: Lazio-Milan, arbitro Guida: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR ci sarà … La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Alle 20:45 Inter-Bologna: la guida completa; Le pagelle degli arbitri: disastro La Penna, 4. Fabbri 6: due check eterni, ma alla fine...; Inter-Bologna, moviola: Guida va in confusione, Cesari spiega cosa c'è dietro le sue scelte; Moviola Milan-Genoa: annullato un goal a Pulisic, assegnato un rigore ai rossoblù in pieno recupero. Arbitro Como Milan: designato il fischietto del match - Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri Il campionato di Serie A si appresta a vivere un giovedì calcistico ad alta tensione, con sfide che p ... milannews24.com

Inter-Lecce a Maresca, Como-Milan a Guida: le designazioni arbitrali dei recuperi della 16esima giornata - Chiuso ieri il programma della 20esima giornata di Serie A, il campionato riparte già domani con i recuperi della 16esima giornata. msn.com

Serie A, le designazioni per i recuperi di Inter, Milan e Napoli - Le tre principali contendenti per lo Scudetto scendono in campo per chiudere il programma della sedicesima giornata di Serie A, dopo i rinvii causati dalla Supercoppa Italiana. msn.com

Verso Como-Milan: la designazione arbitrale del match del Sinigaglia. Dirigerà Guida x.com

Como mai perdente in casa, Milan mai sconfitto in trasferta. Cosa può dire la gara di giovedì - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.