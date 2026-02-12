Durante l'ultima puntata di 'Viva El Futbol', Antonio Cassano ha detto che l'Inter ormai non ha più chance di vincere lo Scudetto. Secondo lui, il Napoli finirà davanti al Milan nella corsa al titolo. L'ex calciatore ha lasciato poche speranze ai nerazzurri, puntando tutto sui partenopei e sui rossoneri.

Al termine della 24^ giornata di Serie A, è andato in onda l'ultimo appuntamento del format 'Viva El Futbol' con protagonisti gli ex calciatori Nicola Ventola, Daniele Adani e Antonio Cassano. Quest'ultimo ha parlato anche della lotta Scudetto a margine di un commento sulla vittoria del Napoli di Antonio Conte a Genova. Ecco, dunque, le sue parole "La cosa che mi impressiona del Napoli è che con Buongiorno si gioca uno in meno. Oggi è improponibile. Per me prima era meglio sia di Bastoni e Calafiori, forse lo penso ancora. Ora fa cose allucinanti, è una roba vergognosa come difensore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lotta Scudetto, Cassano: “Inter ormai andata. Per me il Napoli finirà davanti al Milan”

Approfondimenti su Lotta Scudetto

Durante un incontro con i tifosi al Milan Store di San Babila, Alexis Saelemaekers ha commentato la corsa allo Scudetto, sottolineando lo spirito del Milan e la competitività di Inter e Napoli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lotta Scudetto

Argomenti discussi: Caressa sullo scudetto: C'è un fattore che influirà sulle corse di Inter e Milan; Cassano su Dimarco e le prospettive dei giocatori Inter.

Cassano: L'Inter è andata per lo Scudetto, ma sono convinto che il Napoli finirà davanti al MilanAntonio Cassano, ex calciatore, si è così espresso a Viva El Futbol sulla lotta Scudetto: La cosa che mi impressiona del Napoli è che con Buongiorno si gioca uno ... milannews.it

Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions ...Juve-Napoli e Roma-Milan. Incroci pericolosi in questa domenica di campionato. Incroci che possono incidere in quella sarà la lotta scudetto. Fossi in Conte, Allegri e Gasperini vivrei queste sfide ... tuttomercatoweb.com

Le parole dell'allenatore del Milan alla vigilia della sfida contro il Pisa sulla lotta scudetto - facebook.com facebook

#Conte: “Con una gara a settimana tornare in lotta per lo Scudetto Ma che domande fate! Tra pubalgie, tendini che si staccano e altro siamo in una situazione assurda e voi mi fate queste domande Sono infortuni talmente gravi che gravano su di noi per tutt x.com