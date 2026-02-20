Caso Ruggi il cellulare ha scagionato Lanza

Il cellulare di Domenico Lanza ha chiarito la sua innocenza nel caso Ruggi. La verifica ha mostrato che il telefono dell’uomo non ha mai agganciato la cella di Montefiorino il 20 settembre di due anni fa, né ha condiviso celle con quello di Daniela Ruggi. Questa scoperta smonta le accuse basate sulle tracce telefoniche e dimostra che Lanza non era presente nella zona durante il presunto episodio. I risultati delle analisi confermano che il suo telefonino non ha mai collegamenti con le celle coinvolte. La procura ora esamina i nuovi dati.

Dall’analisi del telefonino di Domenico Lanza non è emerso alcun elemento ‘sospetto’. Dalla successiva analisi dei tabulati, inoltre, risultava che il 20 settembre di due anni fa il suo telefono non aveva mai agganciato la cella di Montefiorino e non aveva mai avuto celle in comune con quelle di Daniela Ruggi. La giovane è deceduta in un periodo successivo alle 16.59 del 20 settembre 2024 (ora dell’ultima telefonata con un altro uomo) ed è presumibile che il luogo della morte sia lo stesso in cui sono stati trovati i resti (nella torre Pignone) e non sia dovuta a cause accidentali, ma nessun elemento è stato rinvenuto per collegare tale evento ad una condotta di Domenico Lanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Caso Ruggi, il cellulare ha scagionato Lanza" Daniela Ruggi incinta? Lo ‘sceriffo’ Domenico Lanza: “Nel caso mi sarei preso cura di lei”Domenico Lanza, noto come lo ‘sceriffo’ di Modena, si lascia andare a qualche battuta sulla presunta gravidanza di Daniela Ruggi. Daniela Ruggi, Domenico Lanza si sfoga: ‘Facciano presto col DNA, trattato come un criminale’Il caso di Daniela Ruggi, scomparsa nel settembre 2024 a Montefiorino, torna sotto i riflettori con le dichiarazioni di Domenico Lanza, sceriffo coinvolto nelle indagini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caso Ruggi, il cellulare ha scagionato Lanza; Daniela Ruggi, il giallo delle 4 telefonate prima di sparire: sentiti dalle autorità 2 uomini di Montefiorino; Il test di gravidanza e l'uomo misterioso: tutti i dubbi sul caso di Daniela Ruggi; Svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, Procura apre fascicolo per omicidio contro ignoti. CASO RUGGI, LA 32ENNE POTREBBE ESSERE STATA UCCISA NELLA TORREIl caso di Daniela Ruggi resta avvolto nel mistero. Dopo il ritrovamento del teschio, lo scorso gennaio, all’interno della Torre Pignone nei boschi di Vitriola, l’ipotesi che si starebbe facendo avant ... tvqui.it CASO RUGGI, TROVATO UN ALTRO REPERTO: AL VIA L’ANALISI DEL DNAIl riserbo è ancora massimo sulle indagini intorno alla morte di Daniela Ruggi, ma da quanto trapela, dai sopralluoghi alla Torre di Pignone, sarebbe emerso un altro reperto. Il cane addestrato alla r ... tvqui.it Dentro la notizia. . Caso Daniela Ruggi: in Procura fascicolo con ipotesi di omicidio. #Ultimora a #DentrolaNotizia - facebook.com facebook Il caso Ruggi, ipotesi che sia stata uccisa dove è stato trovato il teschio. La procura indaga in questa direzione, improbabile una morte accidentale #ANSA x.com