Daniela Ruggi Domenico Lanza si sfoga | ‘Facciano presto col DNA trattato come un criminale’
Il caso di Daniela Ruggi, scomparsa nel settembre 2024 a Montefiorino, torna sotto i riflettori con le dichiarazioni di Domenico Lanza, sceriffo coinvolto nelle indagini. La scoperta di resti umani in un casolare ha riacceso l’attenzione su questa vicenda. Lanza si è espresso sulla gestione del DNA e sulla percezione delle persone coinvolte, evidenziando le tensioni e le aspettative nel percorso di verità.
Lo sceriffo Domenico Lanza alla Vita in diretta: ‘A Daniela volevo bene ‘. Il ritrovamento di resti umani in un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino (Modena), ha riacceso con forza uno dei casi più inquietanti degli ultimi mesi: la scomparsa di Daniela Ruggi, 32 anni, di cui si sono perse le tracce nel settembre 2024. A rendere ancora più angosciante la scoperta è un dettaglio preciso: accanto ai resti ossei è stato rinvenuto un capo di intimo femminile. Un particolare che, per gli inquirenti, potrebbe rivelarsi decisivo. Dopo la scoperta, avvenuta il 1° gennaio grazie a due escursionisti, è tornato a parlare in televisione Domenico Lanza, soprannominato lo “sceriffo”, figura centrale e controversa dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Scomparsa di Daniela Ruggi, lo ‘sceriffo’ Lanza verso l’archiviazione
Leggi anche: Resti umani trovati vicino casa di Daniela Ruggi: si attende il DNA: ‘La madre è scioccata’
Resti umani in un casolare a Montefiorino: si pensa a Daniela Ruggi; Daniela Ruggi scomparsa, il programma «Chi l'ha visto»: «Ritrovati resti umani e abbigliamento intimo femminile in un casolare»; Scomparsa di Daniela Ruggi, le lacrime dello sceriffo dopo il ritrovamento di resti, spero che non sia lei; La scomparsa di Daniela Ruggi, spuntano un teschio e un reggiseno vicino a casa. La madre disperata: “Spero non sia lei”.
Daniela Ruggi, trovato un reggiseno e un teschio vicino casa: indagato lo "sceriffo". La madre della 32enne: «Spero non sia lei» - Il primo giorno dell'anno, due escursionisti appassionati di edifici abbandonati - leggo.it
Scomparsa di Daniela Ruggi, le lacrime dello "sceriffo" dopo il ritrovamento di resti, "spero che non sia lei" - Resti trovati vicino all'abitazione di Daniela Ruggi, scomparsa nel 2024. virgilio.it
Daniela Ruggi, ultime notizie: trovati resti umani vicino alla casa della 32enne scomparsa. “C’è intimo femminile” - ' i resti sarebbero stati rinvenuti in un casolare da due escursionisti a Capodanno nella frazione di Vitriola di Montefiorino (Modena), a pochi passi dall’abitazione ... msn.com
+ DANIELA RUGGI: PARLA LO SCRIFFO + La speranza di ritrovare Daniela purtroppo è sempre flebile. È quello che pensa Domenico Lanza, lo “sceriffo”, tutt’ora l’unico indagato per sequestro di persona nell’ambito della scomparsa di Daniela Ruggi da Vitri - facebook.com facebook
Scomparsa Daniela Ruggi, trovati 'resti umani e un reggiseno' vicino al casolare in cui abitava la 32enne, possibile svolta nel caso x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.