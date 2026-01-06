Daniela Ruggi Domenico Lanza si sfoga | ‘Facciano presto col DNA trattato come un criminale’

Il caso di Daniela Ruggi, scomparsa nel settembre 2024 a Montefiorino, torna sotto i riflettori con le dichiarazioni di Domenico Lanza, sceriffo coinvolto nelle indagini. La scoperta di resti umani in un casolare ha riacceso l’attenzione su questa vicenda. Lanza si è espresso sulla gestione del DNA e sulla percezione delle persone coinvolte, evidenziando le tensioni e le aspettative nel percorso di verità.

Lo sceriffo Domenico Lanza alla Vita in diretta: ‘A Daniela volevo bene ‘. Il ritrovamento di resti umani in un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino (Modena), ha riacceso con forza uno dei casi più inquietanti degli ultimi mesi: la scomparsa di Daniela Ruggi, 32 anni, di cui si sono perse le tracce nel settembre 2024. A rendere ancora più angosciante la scoperta è un dettaglio preciso: accanto ai resti ossei è stato rinvenuto un capo di intimo femminile. Un particolare che, per gli inquirenti, potrebbe rivelarsi decisivo. Dopo la scoperta, avvenuta il 1° gennaio grazie a due escursionisti, è tornato a parlare in televisione Domenico Lanza, soprannominato lo “sceriffo”, figura centrale e controversa dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

