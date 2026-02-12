Domenico Lanza, noto come lo ‘sceriffo’ di Modena, si lascia andare a qualche battuta sulla presunta gravidanza di Daniela Ruggi. “Se fosse vero, mi sarei preso cura di lei”, dice con un sorriso. La vicenda ha suscitato curiosità e qualche sorriso tra chi conosce la figura pubblica, mentre il suo commento si aggiunge alle tante voci sulla donna. La storia, però, resta ancora tutta da chiarire.

Modena, 12 febbraio 2026 – «Era una bambina nel corpo di una donna. Per questo si approfittavano di lei; era immatura. Non mi ha mai parlato di figli o di essere incinta sinceramente ma se davvero lo fosse stata e, ovviamente, se me lo avesse detto io mi sarei preso cura di lei». DANIELA RUGGI SCOMPARSA Lo ‘sceriffo’, Domenico Lanza, il 67enne unico indagato per il sequestro di Daniela Ruggi, seppur la sua posizione sia vicina all’archiviazione apprende con sgomento il fatto che la 32enne, il 24 maggio del 2024, avesse acquistato un test di gravidanza. L’uomo sottolinea quanto sia terribile il pensiero che si possa essere trovata sola in una situazione così delicata ma anche come, nel caso la giovane glielo avesse confidato, avrebbe fatto il possibile per aiutarla, ospitandola nella sua abitazione». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi incinta? Lo ‘sceriffo’ Domenico Lanza: “Nel caso mi sarei preso cura di lei”





